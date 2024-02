Milan Napoli, forfait dell’ultimo minuto per un azzurro! Il calciatore va in tribuna e non è tra i titolari: ecco di chi si tratta

Cambio di programma dell’ultimo momento per Walter Mazzarri che è costretto a cambiare la formazione ufficiale per Milan Napoli di stasera. Un calciatore ha dato forfait all’ultimo momento ed andrà in tribuna.

Si tratta del portiere dei partenopei, Alex Meret, il quale ha accusato un attacco di gastroenterite. Al suo posto, a difendere i pali della porta degli azzurri, Pierluigi Gollini. A riferirlo è il giornalista di Dazn Tommaso Turci.

