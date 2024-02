Formazioni ufficiali Milan Napoli: le scelte di Pioli e Mazzarri per il match di stasera della 24^ giornata di Serie A

Sono state rese note le formazioni ufficiali con le quali scenderanno in campo Milan Napoli, per il big match della 24^ giornata del campionato di Serie A. Tutto pronto a San Siro per la partita: ecco le scelte di formazione fatte da Stefano Pioli e da Walter Mazzarri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

NAPOLI (3-5-2): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Mazzocchi; Kvaratskhelia, Simeone. All. Mazzarri.

