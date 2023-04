Le parole di Giuseppe Savoldi, ex calciatore del Napoli, sulla sfida dei quarti di finale di Champions League contro il Milan

Giuseppe Savoldi ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida tra Milan e Napoli.

LE PAROLE – «Il Napoli sta scoprendo adesso delle difficoltà, ha problemi senza Osimhen nella finalizzazione, il Milan invece ha qualche criticità in questo senso che si porta dietro da un po’. Senza Osimhen, gli equilibri sono cambiati, ma la squadra di Spalletti ha una credibilità maggiore se si ragiona sulle due gare. Raspadori e Simeone non mi hanno convinto, non per demeriti ma per la continuità che non hanno avuto. Sarà sfida a distanza tra Leao e Kvara, fanno la differenza».

