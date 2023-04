Le parole di Julien Fournier, allenatore francese ex Nizza, sul caso scoppiato intorno a Christophe Galtier

Julien Fournier ha parlato a Nice-Matin della clamorosa rivelazione sull’addio di Galtier al Nizza.

LE PAROLE – «Attualmente mi trovo in Brasile, lontano da questa polemica. Non sono in alcun modo responsabile della diffusione di queste informazioni interne al club. Nonostante le divergenze con Christophe Galtier non mi sono mai comportato in modo scorretto e soprattutto ho troppo rispetto per il Nizza, un club di cui ho difeso con orgoglio i colori per più di dieci anni e che attualmente si sta preparando per uno dei più importanti incontri della sua storia. Il tempismo di queste rivelazioni mi disgusta tanto quanto il contenuto».

L’articolo Caso Galtier-Nizza, Fournier: «Disgustato, ma non responsabile» proviene da Calcio News 24.

