Milan Napoli, sognando Istanbul: il fattore in più delle due squadre. È tempo di andata di quarti di Champions e gli obiettivi sono chiari

Nel mercoledì di Champions è tempo di far andare in scena il derby tutto italiano: si inizia con il primo atto europeo di Milan Napoli, gara di quarti di finale di Champions League. Sebbene in due momenti diversi in campionato, ora entrambe puntano all’Europa ed entrambe vogliono la finale: il Napoli per confermarsi tra le grandi di questa stagione, il Milan per ribaltarla.

Differenze ce ne sono, ma anche similitudini. Si incrociano le squadre che negli ultimi due anni hanno mostrato il calcio più bello. Alla ricerca costante di dominio e bellezza, che li eleva rispetto alla tradizione difensiva tutta italiana. Non a caso sono state esaltate dal mondo: si pensi solo agli elogi di Guardiola e Klopp, soprattutto rivolti a questo Napoli. Il campo stasera, però, deciderà chi sia la migliore, almeno per il primo dei due capitoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

