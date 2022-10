Durante la sosta Mondiali il Milan sarà a Dubai: in programma un torneo con Liverpool e due squadre da annunciare

Durante la sosta per i Mondiali, il Milan sarà protagonista di una mini tournée a Dubai. I rossoneri parteciperanno ad un torneo con il Liverpool e altre due squadre ancor da annunciare.

Dopo la partita con la Fiorentina, i giocatori che non andranno al mondiale godranno di circa due settimane di ferie, come riportato da Tuttosport, per poi ritrovarsi a Milanello e partire alla volta dell’Emirato.

L’articolo Milan, Natale a Dubai: torneo di lusso con il Liverpool proviene da Calcio News 24.

