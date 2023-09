Milan, nel derby brilla solo Giroud: il problema è ancora questo! Solo il francese riesce ad essere il 9 titolare di questa formazione

Il Milan ha sbagliato tanto contro l’Inter nel derby. Secondo quanto analizzato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri si sono nuovamente intrappolati nel pressing dei neroazzurri, con un possesso palla sterile e mai efficace. Anzi, a volte dannoso.

Tra i problemi, anche la scarsa qualità del reparto offensivo. Un problema non solo di Pioli: nelle file rossonero, Olivier Giroud, età 37 anni, è ancora indispensabile per questa formazione. Suo l’assist per Leao in occasione del gol, così come quando ha lanciato il suo connazionale verso la porta. «Non si perde un derby perché manca un 9, ma la questione resta d’attualità», scrive il quotidiano rosa.

The post Milan, nel derby brilla solo Giroud: il problema è ancora questo! appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG