I rossoneri stanno facendo i conti con l’intransigenza dell’agente dell’attaccante olandese.

Il Milan è alla ricerca di un nuovo numero 9 che possa raccogliere l’eredità di Olivier Giroud: il nome al centro dell’attenzione è quello di Joshua Zirkzee ma la trattativa sembra ora trovarsi in una fase di stallo.

Pole persa

Il Corriere dello Sport ha analizzato minuziosamente la situazione: il club rossonero aveva mosso i primi passi con largo anticipo trovando già a maggio l’accordo col giocatore sia sullo stipendio che sulla durata del contratto (quinquennale da 4 milioni di euro a stagione). Il Milan ha poi avvertito il Bologna che avrebbe pagato la clausola rescissoria da 40 milioni. Tuttavia, le richieste dell’agente Kia Joorabchian riguardo le commissioni, fissate a 15 milioni, hanno portato la trattativa a un punto morto. Ciò significa che possono inserirsi alla corsa all’attaccante anche altri club, tra cui Manchester United e Arsenal. Secondo il quotidiano i rossoneri non sono più in vantaggio per l’ex Bayern Monaco.

Joshua Zirkzee

Alternative

Zlatan Ibrahimovic aveva anticipato che Zirkzee non era l’unica opzione considerata dalla dirigenza, e ora il club dovrà valutare con attenzione se insistere sulla trattativa per l’attaccante olandese o dirigere le proprie risorse verso altre direzioni. Le alternative però iniziano a sfumare. Serhou Guirassy dello Stoccarda costa solo 17,5 milioni di euro ma sembra vicino al Borussia Dortmund, mentre Artem Dovbyk, capocannoniere dell’ultima Liga col Girona, è seguito da Napoli e Atletico Madrid; anche lui ha come Zirkzee una clausola da 40 milioni. Rimane in lizza Santiago Gimenez del Feyenoord che ha un costo attorno ai 50 milioni.

