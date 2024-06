Il giornalista di AS Mirko Calemme ha detto la sua un paio di trattative che devono affrontare i rossoneri nelle prossime settimane.

Mirko Calemme a Radio Rossonera ha parlato dei dubbi relativi al futuro di Theo Hernandez. “Situazione da definire. Lui si aspetta un segnale dal Milan… il suo contratto scade tra due anni, sa di aver ricevuto degli interessi importanti da alcuni top club europei, fra i quali PSG e Bayern. Ha vissuto 5 anni da rossonero ad altissimi livelli”.

La situazione

“Se il Milan chiede 100 milioni per il suo trasferimento e rende comunque difficile una cessione, allora il giocatore si può aspettare che arrivi una proposta per un contratto a vita, che valuterebbe positivamente. Ciò che mette i dubbi al giocatore è che, restando col contratto in scadenza fra 2 anni e magari la prossima stagione tornare sul mercato dopo un anno di stallo, il Milan non incasserebbe le cifre che invece potrebbe incassare quest’anno. E’ un bivio: o ci si siede per rinnovare, oppure si prova a trattare la cessione ora. Restare così alimenterebbe solo una situazione di incertezza. Magari dopo l’Europeo cominceranno i contatti per il prolungamento”.

Joshua Zirkzee

Sul fronte Zirkzee

Il collega poi ha espresso il suo parere anche sulla vicenda Zirkzee: “Non so se veramente c’è anche lo United a questo punto, perché questo ti complica un po’ tutto. Per me dipende tutto dall’esigenza che hai, se hai un’alternativa di pari livello, se hai impostato il tuo progetto su quel giocatore, se puoi negoziare un po’ al ribasso. Le commissione sarebbe meglio non pagarle, ma se ci sono fanno parte del gioco e gli agenti fanno il loro lavoro. Ogni club valuta se è il caso di procedere o meno. Se Zirkzee è l’elemento più importante del calciomercato del Milan, il sacrificio va fatto”.

