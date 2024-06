I rossoneri potrebbero realizzare più di una operazione in entrata in attacco anche se per ora le attenzioni sono rivolte principalmente a Zirkzee.

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha fatto il punto sulle tante squadre che ci sono in questo momento su Armando Broja dell’Albania: “Un giocatore che piace molto al Milan che lo ha seguito a lungo e lo ha seguito lo scorso anno anche il Genoa. Poteva essere un’opportunità poi il Chelsea ha fatto altre scelte e poi lui era reduce da un infortunio. Alla fine il Genoa non è riuscito a prenderlo”.

Le ultime

“Lo ha seguito con uno scout proprio a Dortmund nella prima partita con l’Italia. Un giocatore forte che piace molto in Italia, che ha tutte le caratteristiche per fare bene nel nostro campionato. Visto che il Milan, il Napoli, la Roma e il Bologna cercano la punta, quindi può rappresentare un occasione. Le cifre? Sono alte, la richiesta dovrebbe essere tra i 25 e i 30 milioni di euro”. Il Milan in realtà lo vorrebbe prendere in prestito in quanto l’obiettivo primario resta Zirkzee del Bologna.

Joshua Zirkzee

Sull’olandese

“Bisognerà capire se per esempio il Milan deciderà di virare su un giocatore così oppure se preferirà aspettare il più possibile l’evolversi della situazione Zirkzee che resta complicata perché la richiesta delle commissioni non è calata e ci possono essere altre squadre come il Manchester United che sono disposte ad accontentare il suo procuratore”.

L’articolo Milan: per Broja c’è forte concorrenza italiana ed un retroscena sul Genoa proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG