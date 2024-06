L’ex difensore Manuel Pascali non ha gradito la sollevazione popolare dei tifosi rossoneri contro la figura di Lopetegui.

Manuel Pascali a Cronache di Spogliatoio ha parlato della scelta del Milan di affidare la panchina prima a Lopetegui e poi a Fonseca. “Io parto da prima, sono un po’ polemico, nel senso: quando è stato fatto il nome di Lopetegui, non me ne vogliano i tifosi del Milan, se la società sceglie un allenatore deve scegliere l’allenatore, lo sceglie la società. Perché poi, va bene ai tifosi può piacere o meno, però quest’esposizione che c’è stata dei tifosi contro Lopetegui non mi è piaciuta personalmente. Poi, okay, adesso è stato scelto Fonseca che è una scelta, che si è capito ragionata, Ibra l’ha dimostrato, poi ha anche parlato di Zirkzee benissimo, spiegando due, tre sfumature che il giocatore sa”.

Paulo Fonseca

Sul lusitano

“Io penso che possa essere una scelta giusta, perché è un allenatore che prova a giocare a calcio, vuole imporre il proprio gioco, ha studiato tutto quello che c’era da studiare. Li avete anche voi riportati più di una volta i problemi difensivi che aveva il Milan; non li avevano le squadre di Fonseca. Quindi comunque è una scelta che fa la società e bisogna avere fiducia. I tifosi sono contenti di Fonseca Sì. Quindi allora lo devi appoggiare per molto tempo”.

La critica

“Io dico questo: se il tifoso sceglie un allenatore o non sceglie di prendere quell’allenatore, sta cosa qua a me non piace. Però dico adesso Fonseca, tutti contenti, diamo tempo a Fonseca, perché poi è semplice dopo due mesi Fonseca fallisce, che succede?”.

L’articolo Pascali: “La società sceglie l’allenatore, non i tifosi, ora diamo tempo a Fonseca” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG