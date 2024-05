Una serie di decisioni difficili attendono la dirigenza rossonera che tra l’altro è sotto osservazione da parte della tifoseria.

Il Milan non se la passa affatto bene nell’ultimo periodo e a fine stagione sarà tempo di voltare decisamente pagina. Le riflessioni dei dirigenti sono già iniziate e la prima decisione, quella di scegliere Lopetegui come nuovo allenatore, non è piaciuta per nulla ai tifosi che lo hanno fatto capire ampiamente; lo spagnolo non sarà quindi il nuovo tecnico, ora sembra Sergio Conceicao ad essere in vantaggio.

Tifosi Milan

Questioni urgenti

La curva ieri ha manifestato tutto il suo dissenso per una serie di scelte che non sono piaciute, ora Cardinale, Furlani, Ibrahimovic e Moncada sono sotto osservazione e non possono più permettersi errori. Dopo la questione allenatore, serve trovare il successore di Olivier Giroud; i nomi monitorati sono tantissimi e c’è stata qualche mossa concreta su Joshua Zirkzee che costa sui 60 milioni. Restano nella lista della dirigenza anche Gyokeres e Gimenez così come ipotesi più economiche come Guirassy e David. Sulla decisione finale inciderà ovviamente l’assenso del nuovo allenatore.

I rinnovi

La Gazzetta dello Sport sottolinea anche che bisogna correre ai ripari perché i contratti di Theo Hernandez e Mike Maignan si avvicinano alla scadenza anche se non siamo ancora sulla soglia d’allarme. Entrambi scadono nel 2026 ma secondo la rosea sarebbe troppo rischioso iniziare la nuova stagione, dopo l’estate quindi, senza aver perlomeno ben indirizzato le trattative. Le questioni relative ai due francesi vengono ritenute più urgenti anche se il contratto del capitano Davide Calabria scade un anno prima (nel 2025) e ci sarebbe una distanza importante tra domanda e offerta.

