Il jolly difensivo Alessandro Florenzi affronta davanti alle telecamere diversi discorsi riguardanti il momento negativo dei rossoneri.

Alessandro Florenzi a DAZN ha parlato del brutto momento del Milan e dell’operato di Stefano Pioli. “È un momento particolare, dove non vinciamo da tempo e per il Milan questo non va bene. Oggi ci siamo andati molto vicino ma non ci siamo riusciti. Abbiamo dato tutto e possiamo uscire a testa alta”.

La contestazione dei tifosi

“Un po’ strano, loro per noi sono il vento a favore. Quando hai il vento a favore dai anche più di quello che puoi dare, con questo voglio dire che hanno il massimo rispetto da parte nostra, parlo per tutta la squadra. Loro fanno le loro scelte e per quello che mi riguarda lo fanno per il bene del Milan. Credo che per loro non sia neanche facile non sostenere la squadra del loro cuore. Mi immedesimo e li capisco”.

Alessandro Florenzi

Sul tecnico rossonero

“Penso che il mister abbia dato tanto in questi anni, ha cambiato una mentalità che c’era prima. Solo merito suo se siamo arrivati comunque fin qui. Quando ha preso la squadra era fuori da tanto tempo dall’Europa, non faceva una semifinale di Champions League non so da quanto tempo, non vinceva uno scudetto da 11 anni. Vuoi o non vuoi l’anno prossimo il Milan giocherà di nuovo la Champions, abbiamo un obiettivo che è quello del secondo posto. Il mister è molto spugna, cerca di non farci arrivare niente. Chi lo conosce bene sa quanto ha a cuore il Milan e questa gente per quello che gli ha dato in questi anni. Non so se rimarrà il nostro allenatore oppure no, ma io penso che la squadra sia tutta con lui per tutto quello che ha dato al Milan in questi anni”.

