Noah Okafor, attaccante del Milan, ha parlato a Sky Sport degli obiettivi della nuova stagione e del suo trasferimento. Le sue dichiarazioni;

AMBIENTE MILAN – C’è una grande atmosfera, la squadra è fantastica è con l’allenatore va benissimo. Sono felice al Milan, sono davvero fiducioso per il futuro

OBIETTIVO SCUDETTO – Sì, siamo pronti. Abbiamo una squadra forte e spero di vincere il campionato subito. Io odio perdere

PERCHÉ IL MILAN – Perché mi ha voluto il Milan. Siamo rimasti in contatto da quando abbiamo giocato contro in Champions League: 6-9 mesi di contatti, poi accelerazione nelle ultime due settimane. Ho ricevuto diverse offerte, ma per me era chiaro.

