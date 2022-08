Il Bordeaux non concede la formula del prestito al Milan per il trasferimento di Jean Onana. Le ultime sul mercato

Continua a risultare ingarbugliata la situazione a centrocampo per il Milan. Secondo quanto riportato da Luca Bianchin, giornalista di Gazzetta dello Sport, il Bordeaux non è intenzionato a concedere il prestito per Jean Onana. I rossoneri devono valutare se acquistarlo a titolo definitivo.

Resta in corsa Vranckx del Wolfsburg mentre sembra ormai tramontata l’opzione Onyedika.

