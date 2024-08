Dopo i quattro acquisti il Milan ora punta a sfoltire la rosa partendo dal fardello Origi fino ad arrivare al potenziale grande incasso per Bennacer

In una fase cruciale del calciomercato estivo, il Milan si muove con decisione per rimodellare la propria rosa in vista della prossima stagione. Dopo aver già messo a segno quattro significativi acquisti, il club rossonero si prepara ora ad affrontare l’ultimo tratto di mercato con l’obiettivo di perfezionare il suo centrocampo. Tuttavia, prima di poter accogliere nuove pedine, il Milan dovrà fare i conti con la partenza di alcuni giocatori considerati non più funzionali al progetto tecnico delineato dal nuovo allenatore, Paulo Fonseca.

Il Milan in cerca di equilibro

Le strategie di mercato del club meneghino si articolano non solo nell’incorporazione di nuovi talenti ma anche nell’essenziale esigenza di sfoltire la rosa. La scelta di puntare su Álvaro Morata, Strahinja Pavlović, Emerson Royal e Youssouf Fofana rappresenta una chiara volontà di rafforzare la squadra in aree chiave. Nonostante ciò, la direzione del Milan è consapevole della necessità di alleggerire l’organico, soprattutto in mezzo al campo, dove si registra un sovraffollamento di giocatori.

Ismaël Bennacer

Giocatori in uscita

In questa ottica di razionalizzazione dell’organico, alcuni elementi sono stati individuati come trasferibili. Fodé Ballo-Touré e Divock Origi, dopo una stagione poco convincente in prestito rispettivamente con Fulham e Nottingham Forest, sembrano essere ai margini del progetto tecnico. Ballo-Touré torna sul mercato dopo il mancato accordo con il Saint-Etienne per una cifra vicina al milione di euro, mentre Origi potrebbe presto valicare i confini italiani per approdare in nuove leghe, con il Qatar tra le possibili destinazioni. Un altro nome sul taccuino delle partenze è quello di Ismaël Bennacer, desideroso di un’esperienza nella Saudi Pro League, sebbene il Milan non sia disposto a cederlo per meno di 50 milioni di euro, valore della sua clausola risolutoria.

La situazione di Adli e Pobega

Al centro delle attenzioni, per quanto riguarda le cessioni, vi sono anche Yacine Adli e Tommaso Pobega. Il Milan, desideroso di ottenere dalle loro partenze una somma complessiva tra i 25 e i 30 milioni di euro, si trova di fronte a delle difficoltà. Adli, in particolare, mostra resistenza nel considerare trasferimenti, sia nella lega araba che in quella inglese, mentre Pobega è in trattativa con il Genoa, ma senza un’evidente convergenza di intenti. L’esito di queste potenziali cessioni sarà determinante per poter finanziare ulteriori rinforzi, in particolare a centrocampo.

Prospettive future

Mentre il calendario scorre veloce verso la conclusione del mercato estivo, il Milan lavora per chiudere il cerchio del proprio progetto squadra. La gestione oculata delle uscite sarà fondamentale per bilanciare il libro paga e, al contempo, fornire a Paulo Fonseca gli elementi necessari per costruire un team competitivo in grado di affrontare le sfide della nuova stagione. Con una strategia di mercato che punta alla qualità tanto quanto alla quantità, il futuro del Milan appare ricco di potentiali evoluzioni tattiche e tecniche.

