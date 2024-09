Massimo Orlando parlando di Milan ha indicato in Fonseca, Theo e Leao i responsabili dei cattivi risultati fin qui ottenuti.

Nel caotico mondo del calcio italiano, dove passioni e polemiche si intrecciano in una danza continua, emerge la figura di Massimo Orlando, ex calciatore che non esita a mettere le mani nel calderone delle dinamiche interne al Milan, dispensando considerazioni taglienti su giocatori, allenatori e dirigenti. Questi i punti salienti emersi durante il suo intervento a “TMW Radio” nella trasmissione “Maracanà”.

La leadership mancante

La ricerca di una figura leader all’interno della squadra è un tema caro a molte formazioni di calcio, e il Milan non fa eccezione. Secondo Orlando, il club rossonero patisce attualmente questa mancanza, in particolare rimarcando come due dei suoi giocatori più in vista, Theo Hernandez e Rafael Leao, non riescano a incarnare il ruolo di veri leader. Questa assenza potrebbe avere ripercussioni negative sulle dinamiche di squadra e sul rendimento in campo, aspetti cruciali soprattutto in una fase in cui il Milan affronta sfide importanti.

Rafael Leao e Theo Hernandez

Una dirigenza chiamata in causa

Non meno importante è il ruolo che la dirigenza dovrebbe giocare in momenti di crisi o di incertezza come quello attuale. Orlando critica apertamente la gestione societaria del Milan, sostenendo che certe situazioni andrebbero gestite con decisione e interventi diretti, magari riunendo il gruppo nello spogliatoio per una presa di posizione forte e chiara, anche in assenza di figure carismatiche come Zlatan Ibrahimovic.

Confronto tra allenatori

Il confronto tra l’attuale allenatore del Milan, Paulo Fonseca, e il suo predecessore, Stefano Pioli, è inevitabile e non risparmia critiche. Orlando vede in Fonseca un’imitazione non all’altezza di Pioli, suggerendo che la similitudine tra i due non va a vantaggio del primo. Questa percezione contribuisce a creare ulteriori interrogativi sulle capacità del tecnico di riunire e motivare la squadra in un momento così delicato.

Il peso del derby

La posta in gioco si alza quando in calendario appare il derby, un appuntamento che non ammette passi falsi. Orlando sottolinea come una sconfitta in questo contesto possa avere effetti devastanti non solo sul rendimento stagionale ma anche sul rapporto tra squadra e tifosi, rendendo ancor più complesso il percorso del Milan.

