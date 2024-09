Fabio Ravezzani, attraverso un post sul proprio profilo X, ha criticato apertamente quanto detto da Furlani in merito all’assenza di Ibra.

Nel mondo del calcio, ogni episodio, soprattutto quelli che riguardano i club più blasonati come il Milan, suscitano sempre grande interesse e discussioni, sia tra gli esperti che tra i tifosi. Recentemente, Fabio Ravezzani, figure nota nel panorama giornalistico sportivo italiano, ha volto il suo sguardo critico verso la squadra rossonera, sollevando questioni che hanno alimentato il dibattito tra gli appassionati di calcio. Dalle dichiarazioni di Giorgio Furlani alle assenze in partita di Zlatan Ibrahimovic, Ravezzani non ha esitato a condividere la sua opinione, suscitando riflessioni sul presente e futuro della squadra milanese.

L’assenza da interrogativo di Ibrahimovic

Un punto particolarmente sottolineato da Ravezzani riguarda l’assenza di Zlatan Ibrahimovic durante la partita Lazio-Milan, un evento che ha sollevato più di un interrogativo. La presenza in Italia di Gerry Cardinale, considerato stretto collaboratore di Ibrahimovic, avrebbe reso logica la presenza dello svedese, invece assente per impegni precedentemente fissati. La scelta di Ibrahimovic di non essere presente in occasione di uno dei rari momenti in cui Cardinale si trovava in Italia ha portato Ravezzani a esprimere apertamente il proprio disappunto, mettendo in luce una dinamica interna alla squadra che potrebbe meritare maggiori approfondimenti.

Furlani Milan

La prospettiva milanista e oltre

Le riflessioni proposte da Ravezzani toccano corde sensibili sia per i tifosi del Milan che per l’intera comunità calcistica. Da un lato, la gestione e le dinamiche interne della squadra rossonera, dall’altro l’approccio etico e finanziario verso il modo in cui si fruiscono le partite di calcio. In un momento storico in cui il calcio vive una fase di profonda trasformazione, sia a livello economico che di modalità di consumo, le parole di Ravezzani invitano a una riflessione più ampia, che va oltre il singolo episodio o la singola squadra, segnalando aspetti che necessitano di essere considerati con attenzione da parte di tutti gli stakeholders del calcio.

Tra le incomprensibili lacune del Milan: Furlani ritiene normale che Ibra non fosse a Roma per impegni pregressi (Mica dovevamo fare un comunicato: c’eravamo io, Moncada e Cardinale). Ma come? Una delle poche volte che Cardinale è in Italia il suo uomo di fiducia prende e va via — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) September 3, 2024

