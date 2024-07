La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per la chiusura di due affare molto importanti con i quali il Milan sistemerebbe il reparto difensivo.

Il Milan accelera sul mercato. Lo fa senza dubbio con i suoi tempi, un po’ diversi da quelli auspicati dai tifosi, ma lo fa con cognizione di causa avendo bene a mente come e dove muovere i passi decisivi. La difesa è uno di quei reparti in cui la squadra mercato rossonera intende mettere maggiore mano, non è un caso che i colpi in entrata potrebbero essere addirittura due. La prossima settimana, spiega La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere quella decisiva.

La settimana del sì

La rosea evidenza che la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per registrare in casa Milan due colpi di mercato in entrata. Da tempo infatti il Club di Via Aldo Rossi ha trovato l’intesa economica sul contratto di Pavlovic, al quale il Milan ha garantito il raddoppio del suo attuale stipendio, passando da 800 mila euro annui a un 1,5 milioni. La distanza con il Salisburgo è ormai colmata, è tempo quindi di mettere nero su bianco e i prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi.

Strahinja Pavlovic

Traguardo a un passo

Vicino al Milan anche Emerson Royal, sul quale però Moncada deve ancora trovare l’intesa. Il rilancio dei rossoneri da 12 a 15 milioni fa ben sperare che l’accordo possa essere trovato a breve. Non è da escludere la prossima settimana possa arrivare doppia fumata in casa Milan, dopo Pavlovic anche Emerson Royal. Da monitorare invece la situazione in uscita in quanto il Newcastle preme per Thiaw, la cui valutazione fatta dal Milan è 35-40 milioni.

