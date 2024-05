L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio è tornato a dare aggiornamenti sulla questione nuovo allenatore del club rossonero.

Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha fatto il punto sui tanti allenatori accostati al Milan: “Il Milan non ha ancora trovato l’allenatore della prossima stagione, si prende il tempo necessario. Restano in ballo Fonseca e Conceiçao anche se non ci sono state accelerazioni con l’allenatore del Porto”.

Duello lusitano

“Fonseca si è preso qualche giorno per decidere tra Marsiglia e Milan. Il Milan insiste, l’Olympique Marsiglia gli ha fatto un’offerta importante. Oggi il presidente Longoria era infastidito perché erano circolate voci su un accordo già raggiunto con Fonseca, ma in verità Fonseca non ha dato l’ok definitivo né al Marsiglia né al Milan”.

Zlatan Ibrahimovic

Altre possibilità

“So che Conte accetterebbe il Milan, da capire se il Milan affonderà su Conte. De Zerbi non è stato ancora contattato. Il ruolo di Ibrahimovic? Anche lui dirà la sua. Se ci saranno delle novità su De Zerbi o Conte o allenatori che non sappiamo essere tra i preferiti dal Milan lo scopriremo nelle prossime settimane”.

Sull’allenatore del Porto

“C’è convivenza forzata con Villas-Boas, perché lui non lo ha votato per essere il nuovo presidente. Vuole andare al Milan, il suo procuratore Jorge Mendes sta spingendo affinché sia lui il prescelto”.

Le situazioni dei tre big della rosa

“Leao penso proprio che resterà, su Theo e Maignan c’è il punto interrogativo del rinnovo del contratto. Servirà trovare un’intesa”.

