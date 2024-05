Il tecnico del Milan Stefano Pioli spiega il perché delle sue scelte di formazione.

Stefano Pioli ha parlato in conferenza di Milan-Cagliari e della fase difensiva della sua squadra. “Ho fatto delle valutazioni, perché non vincevamo da 6 partite e poi perché i tre Tomori, Leao e Theo hanno giocato tanto e non hanno più quell’energia e quell’intensità che possono avere. Poi sono entrati bene, solamente cose positive stasera”.

Il motivo dello scarso utilizzo di Okafor negli spazi aperti

“Probabilmente perché non siamo andati così spesso in vantaggio e forse perché il Cagliari ci ha lasciato più spazi. Chiaro che siamo forti quando ci sono gli spazi aperti, poi non sempre ci sono questi spazi. Okafor ha fatto bene”.

“Il rimpianto è l’Europa, in generale, sia la Champions che l’Europa League. Con la Roma non siamo riusciti a giocare al nostro livello. In campionato si poteva fare qualcosa in più, però tenere testa all’Inter sarebbe stato difficile”.

Un altro goal subìto

“Non manca né un centrocampista né un difensore. La fase difensiva dipende da organizzazione, da attenzione e voglia di sacrificarsi e probabilmente in queste tre cose qualcosa non è funzionato. Responsabilità mia sicuramente perché su alcune cose non siamo così precisi, come sul gol di oggi… C’è un po’ tutto di queste cose qua. Però che siamo una squadra votata per caratteristiche dei giocatori alla fase offensiva sì, anche perché non abbiamo un centrocampista con caratteristiche difensive”.

