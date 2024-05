Il Bayern Monaco, da quanto trapela, sembra deciso a rompere gli indugi e sferrare l’attacco decisivo per Theo: offerta tra i 90 e i 100 milioni.

Il mercato del Milan si snoderà in più direzioni, con un occhio alle entrate ma uno anche alle uscite. Se in attacco il Club di Via Aldo Rossi è intenzionato a puntellare la rosa con una prima punta importante e di spessore, deve però guardarsi le spalle da possibili attacchi di big europee per i suoi top player. Uno su tutti è senza dubbio Theo Hernandez che, numeri alla mano, è tra i terzini più forti al mondo, sia per prestazioni che per vena realizzativa. Sul francese si sono segnalati interessamenti concreti del Bayern Monaco che – secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport – sarebbe pronto a offrire al Milan una cifra difficilmente rinunciabile pur di averlo.

Theo Hernandez

Il sì di Theo e la cifra monstre al Milan

Il contratto di Theo scadrà il 30 giugno 2026, motivo per cui occorre prendere in tempi brevi una decisione sul suo futuro. La longevità del contratto permette al Milan di affrontare la cosa senza ansia ma, appare evidente, che le prossime settimane potrebbero dire molto del futuro del francese. Il Bayern Monaco, secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, gradirebbe la destinazione e avrebbe già dato il suo benestare al club bavarese per una eventuale cessione. Manca però l’accordo economico tra Milan e Bayern Monacao. I rumors sono sempre più insistenti e raccontano la volontà dei bavaresi di strappare il terzino rossonero a suon di milioni, con un’offerta tra i 90 e i 100 milioni.

Il rinnovo di Theo, la spinta del Bayern Monaco

Il Milan ha chiarito in più occasioni la propria volontà di trattenere i propri elementi più rappresentativi, sottolineando che il Club non abbia bisogno di vendere per fare mercato. Chiaro però che se il Milan vorrà tenere Theo dovrà offrirgli un rinnovo sulla falsa riga di quello offerto a Leao. Il Corriere dello Sport sottolinea infatti che un’offerta simile, vicina ai 7 milioni di euro, potrebbe essere la chiave giusta per la sua permanenza in rossonero. Il Bayern Monaco invece invece deve fare i conti con Alphonso Davies, sempre più vicino al trasferimento al Real Madrid, ragione per cui cercherà ad ogni modo a portare in Baviera Theo Hernandez.

