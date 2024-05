Il Corriere della Sera ha svelato che ben cinque giocatori del Milan, in caso di offerte congrue, potrebbero salutare al termine della stagione.

La parola rivoluzione aleggia su Milanello da mesi, da quando Cardinale annunciò di non essere felice di non essere al secondo posto e aumentò il peso specifico di Ibra in società. Da quel giorno si è capito che il cambiamento avrebbe pervaso il mondo Milan, in cui più nessuno sarebbero stato sicuro del proprio ruolo. Il Corriere della Sera, sulle proprie colonne, ha fatto il punto della situazione in casa Milan in vista del prossimo mercato estivo. Il quotidiano generalista ha svelato che potrebbero esserci molte sorprese e una vera e propria rivoluzione.

Mike Maignan

Cinque giocatori in partenza

Il Corriere della Sera, analizzando la situazione del Milan, ha sottolineato che la società è rimasta delusa in particolare da 5 giocatori in questa stagione: Mike Maignan, Rafael Leão, Theo Hernández, Fikayo Tomori, Ismaël Bennacer. Non sarà quindi solo Pioli a pagare il prezzo della rivoluzione ma, in presenza di offerte congrue, anche uno o più dei giocatori sopra citati. Quanto accaduto lo scorso anno con Tonali è il riferimento su cui si baserà anche il mercato di quest’anno: dinanzi a offerte importanti, non ci sarà opposizione.

La clausola di Leao e la situazione Maignan e Theo

Paradossalmente l’unico certo di restare tra tutti è proprio Leao. Il portoghese, nonostante i fischi di San Siro, ha una clausola rescissoria di 175 milioni, cifra che – così scrive il Corriere della Sera – è fuori mercato e che renderà difficile, se non impossibile, l’interesse di qualche club nei suoi riguardi. Situazione opposta per i francesi Maignan e Theo, appetiti dalle grandi d’Europa. Il quotidiano generalista ricorda infatti che, a differenza di Leao, il loro contratto scade nel 2026 e senza un rinnovo il rischio è di perderli a zero. Motivo per cui è facile credere alla cessione di almeno uno dei due, con Theo già molto vicino al Bayern Monaco per una cifra prossima ai 100 milioni.

