Il Milan, nel corso dell’estate, aveva fatto più di un pensiero a Scuffet ma, a sorpresa, saltò tutto. Ecco cosa è realmente accaduto.

Il mercato del Milan è stato caratterizzato da lunghe trattative e attesa spasmodica tra i tifosi. Alla fine però la squadra mercato rossonera è riuscita a centrare tutti gli obiettivi che si era prefissata, regalando a Fonseca gli innesti che desiderava per dare avvio alla stagione. Uno invece che il Milan non è riuscito a prendere è Scuffet, il portiere attualmente in forza al Cagliari. L’interesse per l’ex udinese era nato immediatamente dopo la notizia dell’infortunio di Marco Sportiello che, per diversi mesi, avrebbe lasciato vacante il posto di vice di Maignan. La trattativa sembrava destinata a chiudersi in tempi rapidi ma, alla fine, l’affare che sembrava ormai certo è saltato. Nereo Bonato, direttore sportivo del Cagliari, ha spiegato in conferenza stampa come si sono svolte realmente le cose tra il Milan, il giocatore e il club sardo.

Scuffet ha preferito il Cagliari al Milan

“Su Scuffet c’era questa situazione con il Milan rientrata subito, anche per volontà del giocatore di essere titolare. Scuffet ha meritato la titolarità, Radunovic aveva bisogno di ritrovare minutaggio ed è un ragazzo in cui crediamo. Sherri ha fatto molto bene nel suo campionato”.

Marco Sportiello

L’infortunio di Sportiello

Sportiello si è procurato un serio taglio alla mano sinistra, in modo alquanto insolito, visto che l’infortunio è avvenuto in hotel a New York, e non sul campo. Questo incidente lo terrà fuori dai giochi per oltre due mesi, con accertamenti in corso per capire l’entità del danno e valutare se sarà necessario un intervento chirurgico. La riparazione del tendine è stata eseguita con successo da un’equipe specializzata negli Stati Uniti.

