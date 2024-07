Milan, piace Depay: si attendono risposte da Morata, Rabiot e Fofana

Gianluca Di Marzio ha fornito importanti novità sul mercato rossonero, in particolare sui nomi di Depay, Morata, Rabiot e Fofana.

La conferenza stampa di ieri di Fonseca e Ibrahimovic ha offerto molti spunti di dibattito e al contempo anche un’indicazione chiara di quelli che saranno gli obiettivi del Milan sul mercato. A tal proposito lo svedese ha voluto tranquillizzare tutti rimarcando che il Club non ha fretta e che garantisce arriveranno i calciatori necessari per offrire a Fonseca tutti gli strumenti per sciorinare il proprio calcio. Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, nel proprio podcast mattutino ha affrontato i grandi temi del mercato rossonero. Ha approfondito in particolare le situazioni legate a Morata, Rabiot e Fofana e anche a un quarto nome a sopresa.

Il Milan attende tre risposte

L’esperto di mercato ha rivelato che il Milan si è azionato con convinzione in tre direzioni. In particolare la squadra mercato rossonera “sta aspettando le risposte di Álvaro Morata, Youssouf Fofana e Adrien Rabiot”. Un fattore sta certamente rallentando le operazioni: l’Europeo in Germania, difatti ha rimarcato che “tanti obiettivi rossoneri stanno ancora giocando ad Euro 2024 e hanno in testa le semifinali”. Con lo spagnolo ex Juve il Milan ha già trovato l’accordo con il suo entourage, lo stesso dicasi per Fofana mentre sul fronte Rabiot si attende la decisione congiunta del giocatore e della madre-agente.

Alvaro Morata

Depay: l’idea che non tramonta

Il Milan, oltre ad attendere le risposte dai tre sopracitati, continua “a lavorare con il Tottenham per ridurre la distanza per Emerson Royal” – afferma Di Marzio – e poi c’è anche il nome di Memphis Depay, Nazionale olandese svincolato, che piace”. Il mercato del Mialn è tutt’altro che fermo, anzi. Da un momento all’altro è lecito aspettarsi che possa aprire le sue danze.

