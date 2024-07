Il Milan pare aver messo nel mirino Pubill dell’Almeria. Sul terzino si segnalano gli interessi anche dell’Inter, per quello che potrebbe essere un nuovo derby di mercato.

Le vie del mercato si infittiscono sempre di più proponendo di ora in ora nuove suggestioni e interessi. L’ultimo in ordine temporale porta il nome di Marc Pubill, giovane terzino dell’Almeria. E’ risaputo infatti che il Milan sia alla ricerca di un terzino che possa dare fiato a Calabria sulla fascia destra di difesa. La pista che portava a Emerson Royal sembra infatti, almeno al momento, accantonata.

Pubill: il nome che piace

Il Milan come detto è alla ricerca di un terzino di fascia destra che possa essere un buon alter ego di Calabria, offrendo così a Garcia un nuovo elemento su cui costruire le proprie idee tattiche. Quasi definitivamente chiusa la pista che porta a Emerson Royal, aperta invece quella che porta a Marc Pubill dell’Almeria. Secondo il noto sito di statistiche sportive transfermarkt, il classe 2003 ha una valutazione di circa 5 milioni. Il profilo piace alla squadra mercato rossonera per via di una notevole massa fisica, così come per l’intelligenza tattica nel proporsi ai compagni in fase di manovra. Notevole anche la sua falcata, decisamente prorompente. Grazie ai suoi 191 centimetri di altezza, spicca brillantemente anche nel gioco aereo.

Emerson Royal

La concorrenza

Sul giocatore si segnalano gli interessi non solo del Milan, ma anche della Roma, del Benfica e soprattutto dell’Inter. Non è affatto da escludere possa nascere un nuovo derby di mercato, esattamente un anno dopo l’ultimo, avente come protagonista Marcus Thuram che in nerazzurro ha fatto le fortune di Simone Inzaghi nella cavalcata trionfale verso lo scudetto.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG