Ecco le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa durante la presentazione della sfida tra Milan e Atalanta parla dei suoi giocatori.

Durante la presentazione della sfida tra il Milan e l’Atalanta, il tecnico rossonero Stefano Pioli parla di alcuni suoi giocatori: “Abbiamo fatto un’analisi video con De Ketelaere per capire le sue caratteristiche, ha fatto bene ovunque anche a destra ma serve partendo dalla trequarti o da seconda punta. Poi con le conoscenza potrà migliorare, per ora non credo che possa giocare da subito a destra. Charles è un trequarti e giocherà lì poi possiamo spostarlo sul centro-destra o sinistra, per noi è fondamentale. Sta già imparando la lingua, ragazzo molto intelligente. Avere tanti calciatori è positivo.“

Stefano Pioli

Su Bennacer: “Bennacer sta crescendo tanto, è un giocatore forte e molto completo che abbina quantità e qualità. Se più basso o più alto dipende da come vorremo costruire, dipende dagli avversari e da quello che vogliamo fare noi. I giocatori sono abituati ad entrambe le situazioni, caratteristica molto importante.“

