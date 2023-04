Le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, alla vigilia del ritorno di Champions League contro il Napoli

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato a Milan Tv del ritorno contro il Napoli.

PAROLE – «La fiducia c’è tutta e ci deve essere, siamo consapevoli delle nostre qualità ma non perché abbiamo già vinto con i nostri avversari, ma perché conosciamo quelle che sono le nostre situazioni, conosciamo quello che è il nostro modo di giocare, sicuramente scenderemo in campo con grande fiducia. Abbiamo un piccolissimo vantaggio, ma il Napoli quest’anno soprattutto in Champions League ha segnato una media di almeno tre gol nelle partite casalinghe con avversari come Eintracht, Rangers, Ajax e Liverpool. Un piccolo vantaggio ce lo siamo presi ma sarà una qualificazione ancora tutta da meritarsi, conquistarsi e sicuramente ci sarà da giocare una partita di altissimo livello».

