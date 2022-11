Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato dopo la vittoria dei rossoneri contro lo Spezia: le sue dichiarazioni

Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport dopo Milan-Spezia.

VITTORIA – «Una rete come quella di Giroud l’ho subito da Totti. Ci siamo complicati questa partita, abbiamo perso troppa lucidità dopo il gol preso. E’ stata una vittoria sofferta ma importante per noi. Questo gruppo ha tanta voglia di migliorarsi, il 2022 sta uscendo molto bene ma mancano ancora due partite e dobbiamo chiudere al meglio il tutto. Stasera abbiamo preso gol in netta superiorità numerica e questo va migliorato, abbiamo concesso troppo quando no ndovevamo. Pratichiamo un calcio offensivo, ma l’equilibrio rimane fondamentale».

GIROUD – «Con Olivier ho fatto una videochiamata prima che arrivasse e le sensazioni erano molto positive, sapevo chi avrei trovato. Sta molto bene con noi, sono contento per come gioca ma ha commesso un’ingenuità per l’età che ha».

