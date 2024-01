Le parole di Stefano Pioli, tecnico del Milan, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri contro la Roma a San Siro

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Milan contro la Roma. Di seguito le sue parole.

CONTRIBUTO DAGLI ESTERNI D’ATTACCO – «Hanno fatto il lavoro che gli avevamo chiesto. Noi facciamo lavorare tanto i terzini, Calabria ha lavorato tanto. Gli esterni sono stati aggressivi sui terzi loro, abbiamo provato ad aspettarli di più per non concedergli profondità. Possiamo fare meglio la fase difensiva, sull’episodio da rigore non abbiamo assorbito bene il movimento di Pellegrini. In campo tatticamente siamo stati equilibrati».

CRITICHE – «Non sono né preoccupato, né infastidito, né permaloso su certe critiche. Le aspettative ce le siamo alzati da soli, quindi è normale che ci aspetta sempre il massimo. Quando non raggiungi certi obiettivi ci sono le critiche, ma devi continuare a lavorare con serietà. La stagione è lunga».

IN CORSA PER LO SCUDETTO – «No no toglieteci. Dobbiamo fare la corsa su noi stessi. Abbiamo fatto un discreto girone d’andata ma dobbiamo migliorare quello di ritorno. 39 punti non sono pochi ma dobbiamo migliorare, già dalla prossima partita complicata ad Udine».

COSA PENSA SE GUARDA LA CLASSIFICA – «Visto quelli che ci siamo detti tra noi quest’estate potevamo avere qualche punto in più. Paghiamo il periodo in cui abbiamo raccolto due punti con Juventus, Napoli, Udinese e Lecce. Ora dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare in futuro, ci sono tante partite, abbiamo due competizioni in cui possiamo dire la nostra».

CONTINUA A LEGGERE SU MILANNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG