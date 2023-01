Sono queste le parole del tecnico del Milan, Stefano Pioli, che parla a Sky Sport dopo la brutta sconfitta contro il Sassuolo.

Ecco le parole dell’allenatore del Milan, Stefano Pioli che su Sky Sport parla della sconfitta in casa contro il Sassuolo: “È facile dire che ho trovato giocatori con la pancia piena, il rimpianto più grosso che ho è che non è così. Pensate che non sappia dirgli le cose come stanno? Abbiamo atteggiamenti e voglia giusta, ma non abbiamo più la capacità di reagire alle difficoltà della partita. Ho sempre parlato con grande chiarezza, con i singoli e con il collettivo. Quello che funzionato bene fino a 3 settimane fa ora non funziona più, farò dei cambiamenti a livello tattico o di approccio con i calciatori”.

Conclude così sul portiere: “Quando una squadra subisce così tanto anche il portiere va in difficoltà, in questo momento non mi devo soffermare su un singolo ma su come la squadra debba tenere meglio il campo, con più unione e distanze migliori. Lavoreremo in settimana per portare miglioramenti in modo veloce, perché quella di domenica sarà una partita importante”.

Sul possibile ritiro: “Prenderemo le decisioni migliori per superare questo momento. La settimana prossima c’è il derby, vogliamo reagire ed uscire da questa situazione negativa”.

