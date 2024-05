Stefano Pioli è sempre più lontano dal Milan: l’allenatore rossonero è la prima scelta di Aurelio De Laurentiis. I dettagli dell’offerta del Napoli.

Il Milan e Stefano Pioli sempre più lontani, sempre più distanti i giorni in cui i supporter rossoneri lo omaggiavano cantando e saltando al grido di “Pioli is on fire”. Il tempo del commiato è prossimo, ancora tre partite di campionato e sarà addio. Se da una parte il Milan si guarda intorno alla ricerca del nuovo tecnico, Stefano Pioli si adegua e ascolta le offerte a lui recapitate. Una su tutte sembra aver fatto breccia nel suo immaginario. Il Giornale ha svelato le cifre e la durata del contratto proposto da Aurelio De Laurentiis all’attuale tecnico del Milan.

De Laurentiis

Pioli prima scelta del Napoli

L’intreccio tra il Napoli e Stefano Pioli parte da lontano, esattamente dalla doppia sfida di Champions League dello scorso anno, che hanno fatto seguito alla clamorosa debacle casalinga in cui gli azzurri prossimi a diventare Campioni d’Italia furono sconfitti 4-0. E’ probabile infatti nasca da quel momento, dell’aprile 2023, la stima di Aurelio De Laurentiis nei confronti del tecnico emiliano, tanto da metterlo in cima alle sue preferenze oggi che è in cerca di un nuovo tecnico con cui ripartire.

Il contratto offerto da ADL a Pioli

Il Giornale non si limita a informare dell’interesse sempre più concreto del Napoli per Stefano Pioli, fornisce infatti ulteriori dettagli. Il patron azzurro infatti avrebbe messo sul piatto 3 milioni di euro netti, più un bonus, per due anni. Offerta senza dubbio importante, e vicina ai parametri economici percepiti al Milan. La pista Napoli per Pioli è sempre più concreta.

