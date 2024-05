Denzel Dumfries non è certo di rimanere in nerazzurro. L’Inter non si farà trovare impreparata e ha già pronto il sostituto.

Il futuro di Denzel Dumfries, terzino dell’Inter e della nazionale olandese, rimane incerto. Il giocatore si trova in una posizione delicata all’interno del club nerazzurro, potendo rappresentare una delle cessioni più importanti nella prossima finestra di mercato estivo.

Un contratto in discussione

Le trattative relative al suo contratto, che scadrà nel 2025, si sono interrotte lo scorso inverno. Le richieste economiche del calciatore e l’abolizione del Decreto Crescita, che influirebbe sui costi per l’Inter, hanno contribuito a complicare la situazione. Tuttavia, recentemente si è assistito a un riavvicinamento tra le due parti, grazie anche alla disponibilità di Dumfries di rivedere le sue pretese economiche al ribasso.

Il mercato e le strategie dell’Inter

Nonostante le qualità che lo rendono adatto al sistema di gioco dell’allenatore Simone Inzaghi, Dumfries ha mostrato una rilevante discontinuità nelle sue prestazioni. Momenti di successo sono stati seguiti da periodi meno brillanti, caratterizzati da errori e disattenzioni che hanno influito negativamente sulla sua reputazione e sulla valutazione del club. L’Inter, di fronte alla possibilità di cederlo, considera la sua vendita non come un sacrificio ma come un’opportunità per perseguire altri obiettivi di mercato. Parte del ricavato della sua vendita sarebbe investita per trovare un degno sostituto, con l’Atalanta e il giocatore Holm tra i possibili obiettivi.

Le decisioni definitive riguardo al futuro di Dumfries dipenderanno dalle prossime trattative per il rinnovo del suo contratto. Se le difficoltà persistessero, il club potrebbe essere costretto a vendere il giocatore per evitare di perderlo a parametro zero l’anno seguente.

L’influenza dell’Europeo e i desideri del giocatore

L’imminente torneo europeo offre a Dumfries un’ulteriore vetrina per mostrare il suo valore, soprattutto dopo un finale di stagione con l’Inter non particolarmente esaltante. La dinamica del mercato sarà anche influenzata dalle offerte che arriveranno per il difensore, il quale non ha intenzione di trasferirsi in un club di medio livello della Premier League, cercando piuttosto di mantenere alto il proprio status nel calcio europeo.

Il futuro di Denzel Dumfries all’Inter resta quindi pieno di incertezze, con la situazione contrattuale e le prestazioni in campo che giocano un ruolo chiave nelle decisioni che il club dovrà prendere nei suoi confronti.

