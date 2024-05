I nerazzurri probabilmente vivranno un’estate abbastanza tranquilla per quel che riguarda il mercato; la rosa va solo ritoccata.

Scordatevi i 12 cambi della passata stagione: quest’anno, salvo offerte clamorose, non ci saranno rivoluzioni nell’organico dell’Inter. La scorsa estate partirono, tra gli altri, Skriniar a costo 0, Brozovic e Onana a suon di milioni e Lukaku per fine prestito: ora, come ammesso anche da Piero Ausilio, ci saranno poche operazioni in entrata.

Gli obiettivi

La dirigenza ha incassato la volontà di tutti i big di restare e di certo non si metterà di traverso; è da vedere cosa succederebbe se arrivasse un’offerta monstre ma di sicuro non sarebbero Ausilio e Marotta ad aprire per primi l’eventuale trattativa in uscita. Si andrà avanti così quindi molto probabilmente, tuttavia c’è la necessità di rendere ancora più profonda la rosa visto che le gare da giocare saranno molte più rispetto al passato. Gli arrivi a zero di Taremi e Zielinski sono un’ottima base.

Joaquin Correa

Il gruzzoletto

Tuttosport sostiene che il Siviglia potrebbe voler riscattare Lucien Agoumé anche se potrebbe cercare uno sconto: il riscatto del centrocampista è fissato ad 8 milioni e un accordo si potrebbe trovare anche a 5 perché il suo contratto con i nerazzurri scade nel 2025 e perché il suo valore a bilancio è sotto il milione. Correa non ha inciso per nulla al Marsiglia ma se i francesi vincessero l’Europa League sarebbero obbligati a pagare il riscatto per 10 milioni. Torneranno alla base per motivi diversi Radu e Carboni mentre è un rebus il futuro di Oristanio, Zanotti e Vanheusden. Sebastiano Esposito verrà riscattato per 7 milioni se la Sampdoria dovesse guadagnarsi la promozione in Serie A.

