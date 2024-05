Il tecnico dello Scudetto numero 20 resterà a Milano e riceverà un ricco premio nei prossimi mesi; non è partita ancora la trattativa ma l’esito è scontato.

L’Inter è estremamente contenta del lavoro di Simone Inzaghi e non potrebbe essere altrimenti dopo una stagione fantastica come quella che sta per concludersi. Non era per nulla scontato all’incirca 12 mesi fa visto che in Serie A i nerazzurri avevano perso per ben 12 volte.

Resilienza

L’ex allenatore della Lazio ha resistito quando moltissimi avrebbero mollato, le critiche erano tantissime e alcune arrivavano anche dall’interno, senza contare che ad un certo punto è parso a rischio anche il piazzamento tra le prime 4 in campionato. Sembra un’era fa e invece è passato solo un anno. Inzaghi sfruttò la cavalcata europea per guadagnarsi il rinnovo fino al 2025 ma è quest’anno che è avvenuto il capolavoro.

Calciatori dell’Inter e Inzaghi

Formalità

Così ha definito ieri il direttore sportivo Piero Ausilio la trattativa che porterà ad un nuovo prolungamento del vincolo che lega il Demone di Piacenza all’Inter. La Gazzetta dello Sport va dritto al sodo: Inzaghi prolungherà fino al 2027 con opzione per il 2028 con uno stipendio di 6,5 milioni di euro a stagione. Si tratta di pressapoco quanto guadagnato da Calhanoglu e Lautaro Martinez anche se quest’ultimo presto potrebbe staccare tutti gli altri con un altro rinnovo. Confermarsi è sempre difficile ma l’Inter ripartirà dallo stesso allenatore.

