I nerazzurri sono molto vicini a raggiungere l’accordo per il prolungamento del vincolo che li lega all’argentino.

L’Inter lavora per continuare a vincere trofei: in vista della prossima stagione serve negoziare i rinnovi di Lautaro Martinez, Barella e dell’allenatore Inzaghi. La dirigenza pubblicamente si professa molto ottimista su tutti e 3 i casi anche se le firme potrebbero non essere così imminenti.

La situazione del capitano

L’argentino sostiene praticamente ad ogni intervista quanto voglia restare all’Inter, serve però mettere nero su bianco; la Gazzetta dello Sport chiarisce a che punto sono le trattative. L’ultimo incontro con il suo agente Camano c’è stato a marzo a Madrid poco prima della brutta gara di ritorno con l’Atletico Madrid; c’era differenza tra domanda, stipendio di 10 milioni a stagione, e offerta, 8 milioni all’anno. Da allora i colloqui sono andati avanti a distanza e ora l’intesa è sempre più vicina.

Lautaro Martinez

Le tempistiche ed i dettagli dell’accordo

L’intesa si dovrebbe trovare a metà strada, ovvero a con un ingaggio di 9 milioni a stagione magari con bonus. La scadenza dovrebbe essere nel 2029 mentre il contratto attuale prevede una scadenza nel 2026 con stipendio di 6 milioni a stagione. L’obiettivo dell’Inter è far firmare il capitano materialmente a fine stagione, prima del suo impegno in Coppa America; l’ufficialità verrebbe però resa nota a luglio. Non è previsto l’inserimento di una clausola rescissoria, questo testimonia ancora di più il suo attaccamento ai colori nerazzurri.

