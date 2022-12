L’allenatore del Milan a I Re Del Calcio, Stefano Pioli parla della sua famiglia, ecco alcuni retroscena della sua vita.

il tecnico del Milan, Stefano Pioli parla ai I Re Del Calcio di SportMediaset, ecco cosa dice sulla sua famiglia: “Era molto contenta. La mamma non riesce a esternare le emozioni, le critiche le vengono meglio, ma so che è molto orgogliosa. Io ho una famiglia e un gruppo di amici che veramente mi hanno seguito in tutta la mia carriera, anche loro hanno vissuto esperienze positive e negative. Quando arrivi ad una vittoria così prestigiosa e importante la soddisfazione, la gioia, credo sia ancora – se possibile – più grande.“

Conclude così: “Mio papà ha fatto un sacco di lavori. Noi siamo tre fratelli, mia mamma lavorava. Quando si sono sposati lui le ha detto di stare a casa con i figli che ci pensava lui. Io avrei fatto il postino se non avessi fatto il giocatore. O meglio, quello che avrei fatto dopo il giocatore. Penso che sia un lavoro che mi poteva soddisfare.“

