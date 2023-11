Milan, Leao non ci sarà per la sfida contro la Fiorentina, ma il tecnico punta ad averlo a disposizione per il Borussia Dortmund

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan c’è grande attenzione in merito alle condizioni di Rafael Leao dopo l’infortunio patito contro il Lecce.

Il portoghese salterà sicuramente la Fiorentina con Pioli che spera di recuperarlo per la sfida contro il Borussia Dortmund in Champions League. Corsa contro il tempo.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG