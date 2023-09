Le parole di Stefano Pioli, tecnico del Milan, dopo la vittoria dei rossoneri contro la Roma allo stadio Olimpico

Stefano Pioli a DAZN dopo la vittoria del Milan contro la Roma. Di seguito le sue parole.

TOGLIERE TOMORI – «Il risultato è importante e la prestazione è importante. Sono molto soddisfatto. L’unica possibilità di rimettere in gioco gli avversari era rimanere in inferiorità numerica, stavo cambiando Loftus-Cheek e Tomori ma sono arrivato tardi. Abbiamo sofferto con generosità, una vittoria importante contro un avversario difficile. Volevamo cominciare bene, sappiamo che c’è ancora da migliorare».

QUANTI GOL PUO’ FARE LEAO – «Mi auguro che possa fare tanti gol e ne ha le capacità. Deve continuare a muoversi come stasera, è stato un punto di riferimento in fase offensiva. Finalmente si è fatto trovare in area su un cross dal lato opposto. La sua crescita è evidente, è un ragazzo sereno e motivato».

DERBY – «Tutte le partite sono test probanti. Sarà un esame difficile, ma ci prepareremo bene perché avremo le nostre qualità. Poi vedremo se saremo capaci di superare questo esame. Con la sosta avremo poco tempo di prepararla, ma troverò i ragazzi pronti per fare bene e vincere il derby. Arriva molto presto: c’è grande rivalità, tutte e due vogliamo la seconda stella».

