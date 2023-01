Sono queste le parole di Stefano Pioli, parlando a MilanTV, il tecnico del Milan parla così in vista della Supercoppa.

Ecco le parole dell’allenatore del Milan, Stefano Pioli che parla a MilanTV in vista della Supercoppa: “E’ un tappa importante e l’obiettivo è vincere. Siamo qui meritatamente per aver vinto lo scudetto l’anno scorso. Vincere vorrebbe dire dare continuità al nostro percorso e aver costruito una mentalità vincente. Anche nei derby vinti abbiamo passato dei momenti difficili, come li avremo domani, ma dobbiamo essere bravi a superarli con il nostro modo di stare in campo“.

Conclude così: “Avversario forte che ha un modo di giocare ben preciso. Non credo che sarà una partita diversa dalle altre. Il derby è sempre il derby, vincere questo ci permetterebbe di alzare un trofeo. In queste gare la qualità fa la differenza. Qualità non è solo qualità tecnica, ma anche nelle scelte e nelle posizioni in campo“.

