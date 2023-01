Sono queste le parole di Pobega, il centrocampista del Milan parla appena prima della partita a Sky Sport 24.

Il mediano Tommaso Pobega è stato fermato da Sky Sport nel pre partita di Milan – Sassuolo, ecco cosa dice nell’intervista: “Oggi la cosa più importante è l’atteggiamento e come approcciamo la gara e come saremo sul pezzo per 90 minuti. Saranno queste le cose più importanti”.

Conclude così il centrocampista: “Secondo me sono state fatte tante riflessioni, ora non è il momento di dirli e comunicarli, ora abbiamo una partita importante. Il bello del calcio è che puoi dimostrare in campo che le cose cambiano”.

Marocchi a Sky Sport parla così su De Ketelaere: “Se il Milan come con la Lazio starà con i due centrocampisti più bloccati ecco che De Ketelaere può fare il classico trequartista, non trovandosi molti giocatori intorno. Buona norma nei primi dieci minuti sarebbe farsela dare anche con passaggi facili, toccarla spesso per entrare in partita e in confidenza con i compagni e con lo stadio, che è lì che lo aspetta”.

