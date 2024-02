L’attaccante del Milan Primavera, Francesco Camarda, intervistato da Numero Diez ha scelto la sua top 11 ideale

Francesco Camarda, attaccante del Milan Primavera e che recentemente ha debuttato in prima squadra, non ha dubbi. Questo è la sua top 11 ideale svelata in un’intervista a Numero Diez, presenti 9 ex rossoneri:

TOP 11 – (4-4-2): Dida; Cafù, Maldini, Nesta, Roberto Carlos; Cristiano Ronaldo, Kakà, Zidane, Ronaldinho; Ronaldo, Van Basten;

The post Milan Primavera, Camarda sceglie la sua Top11: presenti 9 ex rossoneri, il modulo e i nomi appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG