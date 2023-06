Milan Primavera, El Hilali verso l’Olanda: tutti i dettagli della cessione del giovane attaccante rossonero

Non solo il mercato della prima squadra, il Milan è molto attivo anche per quanto riguarda il proprio settore giovanile. Si avvicina, in tal senso, una cessione.

Come riportato da Calciomercato.com, Youns El Hilali dovrebbe presto salutare il Milan per trasferirsi in Olanda, al Cambuur. Operazione che dovrebbe chiudersi con la formula del prestito.

