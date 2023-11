Milan Primavera, novembre impegnativo: ecco tutti gli impegni rossoneri in casa

Novembre impegnativo per il Milan Primavera di mister Abate che dovrà affrontare quattro match tutti casalinghi. Partite alla portata quelle in campionato, mentre più complicate in Youth League.

Decima giornata campionato Milan–Lecce domenica 12 novembre

Undicesima giornata campionato Milan-Cagliari sabato 25 novembre

Quarta giornata Youth League Milan-PSG martedì 7 novembre

Quinta giornata Youth League Milan-Borussia Dortmund martedì 28 novembre

The post Milan Primavera, novembre impegnativo: ecco tutti gli impegni appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG