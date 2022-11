Il Milan Primavera cade in casa contro il Genoa nei sedicesimi di Coppa Italia e viene eliminato dalla competizione

Il Milan Primavera perde in casa contro il Genoa nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Al PUMA House of Football termina 1-2, con i rossoneri che passano in vantaggio grazie al gol del classe 2006 Diego Sia ma vengono rimontati dalle reti di Scaravilli e nel secondo tempo supplementare di Ambrosini in una gara condizionata dall’espulsione di Stalmach nella ripresa.

120'

Triplice fischio! Il #MilanPrimavera soccombe nei supplementari dopo essere rimasto in 10 nel secondo tempo regolamentare

Rossoneri attesi ora dalla trasferta di Lecce in campionato#MilanGenoa 1-2#PrimaveraTIMCup #SempreMilan #MilanYouth pic.twitter.com/pCYqrrQgEJ — AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) November 9, 2022

The post Milan Primavera: sconfitta ed eliminazione dalla Coppa Italia appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG