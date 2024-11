Un bianconero di spicco per Fonseca, il Milan prepara il grande piano. Si parla già di cifre e possibile accordo, ecco cosa trapela.

In un mondo calcistico in continuo movimento, il mercato dei trasferimenti non conosce pause, nemmeno quando la stagione è in pieno svolgimento. Il Milan, una delle squadre più titolate e storicamente importanti d’Italia, ha messo gli occhi sul talento bianconero, preparando il terreno per una possibile trattativa estiva.

La strategia sembra già molto chiara, così come la strategia e la volontà del Milan di regalare a Fonseca il bianconero che, senza ombra di dubbio, porterebbe a Milanello qualità e forza in abbondanza.

Dal mercato al campionato

Sabato il calendario propone la sfida ai bianconeri di Thiago Motta, un incontro che potrebbe dire tanto in ottica futuro. Non c’è davvero più tempo da perdere, assolutamente, lo impone la classifica, le ambizioni societarie e dei tifosi che non vedono di certo di buon occhio l’attuale posizione in campionato che relega i rossoneri al settimo posto, a sette lunghezze dalla Champions League. Il Milan sta iniziando a preparare in queste ore la delicata sfida di campionato di sabato prossimo contro la Juventus, una gara che si preannuncia cruciale per il prosieguo di stagione degli uomini di Fonseca. Vincere rappresenta l’unico modo per restare ancorati al treno delle prime della classe.

Furlani vuole regalare il bianconero a Fonseca

Il calciomercato è spesso fonte di sorprese e anticipazioni, e il Milan sembra avere già delineato i piani per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. L’obiettivo dei rossoneri è Jordan Zemura, giovane promessa dell’Udinese, che ha colpito positivamente sin dal suo arrivo in Serie A. Con una valutazione di circa 6 milioni di euro, Zemura rappresenta un’opportunità interessante per il Milan – scrive Milanlive.it – che cerca di ampliare le proprie opzioni sulla corsia di sinistra. Nonostante un interesse già marcato, le possibilità di vedere Zemura al Milan già a gennaio sono praticamente nulle. Il Milan preferisce attendere l’estate per avviare la trattativa, quando sarà più semplice negoziare con la dirigenza dell’Udinese. La squadra friulana, nota per la sua abilità nel valorizzare giovani talenti, potrebbe comunque essere indotta a trattare, soprattutto se il giocatore dovesse continuare a impressionare positivamente nel corso della stagione. Jordan Zemura non è solamente un difensore, ma un giocatore capace di adattarsi a più ruoli sulla fascia sinistra, potendo anche agire come laterale in una difesa a tre. La sua tecnica e velocità lo rendono un’ottima alternativa a Theo Hernandez, offrendo a Paolo Fonseca, allenatore del Milan, una valida opzione in caso di necessità. Cresciuto nelle giovanili del Bournemouth, Zemura ha acquisito esperienza in Inghilterra prima di approdare in Serie A, dove ha rapidamente fatto parlare di sé.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Un interesse ben motivato

La scelta del Milan di puntare su Zemura segue una logica ben precisa. Oltre alla sua versatilità e al talento innegabile, Zemura potrebbe rappresentare una soluzione a lungo termine per i rossoneri, che cercano di costruire una squadra giovane e competitiva. La sua età, unita alle prestazioni incoraggianti fin qui fornite, fa di lui un candidato ideale per il progetto tecnico del Milan.

