In un mondo del calcio sempre più dinamico e competitivo, le strategie di mercato dei grandi club diventano sempre più raffinate e lungimiranti. Il Milan, con la sua storia ricca di trionfi sia nazionali che internazionali, non fa eccezione e si sta già muovendo per rafforzare la squadra non solo nell’immediato, ma anche con uno sguardo attento al futuro.

Ferguson, il Prossimo Obiettivo

Nonostante le incertezze, il Milan guarda già al futuro e – secondo quanto riferito dai colleghi di Milanlive.it, sembra avere ben chiaro quale sarà il suo prossimo importante acquisto: si tratta di Lewis Ferguson, centrocampista scozzese attualmente al Bologna. Dopo aver impressionato nella scorsa stagione, un grave infortunio lo terrà lontano dai campi per diversi mesi, ma ciò non ha intaccato l’interesse dei rossoneri.

Una Strategia a Lungo Termine

Il Milan ha dimostrato di credere fortemente nel potenziale di Ferguson, tanto da predisporre un’operazione di mercato che potrebbe vederlo trasferirsi al club nel 2025. Una mossa che sottolinea la volontà di pianificare con grande anticipo, inserendo all’interno della trattativa anche il nome di Pobega, attualmente in prestito al Bologna con diritto di riscatto. Questo scambio potrebbe effettivamente rappresentare una sorta di ‘anticipo’, confermando l’approccio strategico e ponderato della società nel rafforzare la rosa. Operazione questa che prende consistenza anche in funzione del possibile addio di Bennacer. Su di lui infatti si segnalano forti interessi del Marsiglia, in particolare del neo tecnico dei francesi De Zerbi che, secondo gli ultimi rumors, avrebbe avuto contatti molto stretti con l’algerino, strappandogli una sorta di promessa per il futuro.

