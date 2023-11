Martedì sera il Milan scenderà in campo contro il Psg in Champions. Atteso Cardinale a San Siro, occhio al possibile scenario

come riportato da Sky Sport potrebbe essere l’occasione per il proprietario rossonero di incontrare Ibrahimovic per parlare nuovamente del suo possibile ritorno nel club.

