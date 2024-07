Fabio Ravezzani ha espresso il proprio parere in merito al nuovo attaccante del Milan, promuovendo Morata e bocciando Zirkzee e Lukaku.

Nell’incessante dibattito che circonda il calciomercato del Milan, la ricerca di un attaccante titolare che possa raccogliere l’eredità lasciata da Olivier Giroud, ora al Toronto, tiene banco tra esperti e tifosi. Mentre il club rossonero scandaglia il mercato alla ricerca del pezzo mancante nell’attacco, diversi sono i nomi che vengono accostati alla squadra. Tra le voci che alimentano le discussioni, spicca l’opinione di Fabio Ravezzani che ha recentemente esposto la sua visione attraverso la piattaforma social X.

La preferenza di Ravezzani

Ravezzani non ha esitato a indicare la sua preferenza in merito al rinforzo offensivo per il Milan, mettendo in luce le caratteristiche che secondo lui farebbero di Álvaro Morata la scelta ideale. Tra i candidati emergenti, ovvero Romelu Lukaku e Joshua Zirkzee, Morata si distingue per la sua esperienza nei grandi club e la conoscenza approfondita del campionato italiano. Secondo il giornalista, l’attaccante spagnolo rappresenterebbe la soluzione meno rischiosa, sia sotto il profilo dell’adattamento alla realtà della Serie A che per quanto concerne le preoccupazioni legate alla condizione fisica e agli infortuni, aspetti che parrebbero rendere Lukaku meno affidabile.

I dubbi su Lukaku e Zirkzee

Nelle considerazioni di Ravezzani emerge una certa cautela nei confronti di Romelu Lukaku, le cui prestazioni potrebbero essere imperniate da condizioni fisiche non ottimali e da un passato recente caratterizzato da infortuni. Anche Joshua Zirkzee, sebbene promettente, viene visto come una scommessa per via dell’incertezza relativa al suo salto di qualità, non avendo ancora dimostrato pienamente il suo valore in un contesto competitivo come quello della Serie A.

Morata, la scelta di esperienza

Il supporto a Morata da parte di Ravezzani si fonda sui suoi trascorsi nei club di alto livello e sulla sua capacità di adattarsi rapidamente alle dinamiche del calcio italiano. La carriera dell’attaccante spagnolo, infatti, è costellata di esperienze in squadre di primo piano, caratteristica che lo rende un candidato di spicco per un ruolo da protagonista nell’attacco del Milan. In questo contesto, la preferenza per Morata appare come una valutazione mirata alla sicurezza e alla continuità prestazionale.

