Nel panorama calcistico moderno, dove la lealtà sembra scarseggiare e i trasferimenti generano sempre più cifre da capogiro, la storia di Tijjani Reijnders e del Milan emerge come un faro di stabilità e fiducia reciproca.

Il giovane talento, approdato nel club milanese e divenuto pezzo pregiato della rosa, si trova al centro di un progetto ambizioso.

Il trasferimento

Prelevato nell’estate del 2023 dalla squadra olandese dell’AZ Alkmaar per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, il centrocampista ha confermato le sue referenze. In Olanda la mezzala giocava sempre, cosa che sta avvenendo anche ora.

Una stella che brilla

Da allora, Reijnders non ha fatto che confermarsi come uno dei pilastri fondamentali della squadra, sotto la guida prima di Pioli e ora di Fonseca. Dotato di una classe innata e di una visione di gioco che lo distinguono come uno dei centrocampisti più completi del panorama calcistico italiano, Tijjani ha dimostrato di poter ancora crescere, migliorando le sue prestazioni sia in fase offensiva che difensiva. A soli 26 anni, i sui margini di miglioramento sembrano ancora piuttosto ampi, ed il club rossonero ne è consapevole.

Tijjani Reijnders

L’ammissione

Martin Reijnders, padre e agente del giocatore, al quotidiano olandese Telegraaf svela l’intenzione del Milan di estendere il contratto del centrocampista. “Solo i grandi club lo fanno“, commenta entusiasta il signor Reijnders, sottolineando come la lunghezza del vincolo che lega attualmente il figlio ai rossoneri è ancora molto lungo e quindi sulla carta non ci sarebbe bisogno di un rinnovo.

